Borsa: l'Asia tonica con Wall street, bene Tokyo e Hong Kong

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico positivi in scia alla buona seduta di Wall street: la Borsa di Tokyo è salita dell'1,7%, con Hong Kong in crescita dell'1,5%.

In rialzo anche i listini cinesi, con Shanghai comunque cauta (+0,3%), mentre l'indice di Shenzhen maggiormente caratterizzato dai titoli tecnologici è salito dell'1,6% dopo il rialzo del Nasdaq a New York.

Piatta Seul, in aumento di mezzo punto percentuale Sidney.

Leggermente positivi i future sull'avvio delle Borse europee.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA