Borsa: Europa cauta in attesa dell'inflazione Usa, Milano +0,4%

Borse europee sempre lievemente sopra la parità in attesa del dato dell'inflazione statunitense e anche sussidi di disoccupazione del primissimo pomeriggio: Amsterdam è il listino migliore e sale dello 0,7%, con Francoforte, Milano e Madrid in crescita dello 0,4%. Più caute Parigi (+0,3%) e soprattutto Londra, che sale di un marginale 0,1%.

Sempre calmi i titoli di Stato, con il rendimento del Btp decennale poco sotto quota 3,8% e lo spread nei confronti della Germania sui 158 punti base. Tranquillo il Bitcoin poco sopra i 46mila dollari dopo che la Sec statunitense ha dato il via libera alla quotazione del primo Etf sulla criptovaluta.

Sul fronte dell'energia sempre debole il gas (-1% a 30,6 euro al Megawattora) mentre il petrolio sale di circa un punto percentuale sopra i 72 dollari al barile.

In questo quadro, in Piazza Affari prosegue la corsa di Iveco (+6% a 9,28 euro) dopo un report positivo di Equita, con Diasorin e Ferrari che sfiorano il rialzo di due punti percentuali. In calo invece dell'1,5% Mps e di due punti Moncler.



