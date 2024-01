Wartsila: Urso, pronti recuperare incentivi e contributi

"Dopo il mancato accordo di ieri adotteremo tutte le azioni necessarie per recuperare gli incentivi e i contributi statali concessi alla società negli ultimi 10 anni, così come previsto dal dl Asset. Nel frattempo, continueremo a operare con le istituzioni e i corpi sociali per garantire un futuro a questa realtà industriale, a cui non intendiamo rinunciare, e ai lavoratori coinvolti". Lo afferma il il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in una nota, in merito alla mancata intesa alla Wartsila di Trieste.

"Su Wartsila il governo intende andare avanti nel processo di reindustrializzazione del sito, in pieno concerto con le istituzioni regionali e locali", dice Urso, sottolineando che "sulla vicenda non è mai mancato il massimo impegno del Mimit, con il lavoro significativo svolto dal sottosegretario Fausta Bergamotto che, in 12 mesi, ha tenuto quasi 40 incontri sul tema: 11 tavoli di crisi con tutti gli attori, 27 riunioni con l'azienda e con i player coinvolti nel processo di reindustrializzazione, dalle aziende partecipate dallo Stato, come Cdp, Ansaldo Energia, Fincantieri, fino ad arrivare a realtà internazionali come Mitsubishi e Rheinmetall".



