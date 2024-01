Sindaco Taranto a sit-in autotrasportatori ex Ilva

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci questa mattina si è recato al sit-in degli autotrasportatori che lavorano con l'ex Ilva, in presidio permanente davanti alla portineria C dello stabilimento, per evidenziare le difficoltà legate ai ritardi nei pagamenti delle fatture da parte di Acciaierie d'Italia. L'iniziativa di protesta è promossa da Casartigiani. "Sono stato al presidio - spiega il primo cittadino - per manifestare vicinanza ai lavoratori che stanno vivendo, da tempo, momenti difficili e per ribadire l'impegno di questa amministrazione nel supportare qualsiasi tipo di iniziativa tesa a risolvere una situazione divenuta insostenibile". "Ho assicurato - aggiunge Melucci - che continueremo questa battaglia tutti insieme e ribadiremo l'essenzialitá dell'accordo di programma quale unico strumento idoneo a determinare una svolta ambientale ed economica per la nostra città, come peraltro ci viene indicato dalla sentenza della Cedu (Corte europea dei diritti umani, ndr) e dalle politiche comunitarie del settore".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA