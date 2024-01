Generali si rafforza in Cina, sale al 100% di Gci

Generali si rafforza in Cina, diventando azionista del 100% di Generali China Insurance Company Limited, acquistando il 51% da China National Petroleum Corporation per un corrispettivo di circa 99 milioni.

L'acquisizione, spiega una nota, rappresenta un investimento strategico a lungo termine per sviluppare in Cina un business danni interamente di proprietà, consentendo a Generali di rafforzarsi con una quota sempre maggiore nel crescente mercato cinese. Generali e CNPC Capital rimarranno partner in Generali China Life Insurance Company, la compagnia attiva nel segmento Vita creata nel 2002.



