Gas, 3,5 milioni di utenti passano oggi al mercato libero

Sono 3,5 milioni circa gli utenti del mercato tutelato del gas che passano oggi al mercato libero. Lo rende noto all'ANSA l'Arera, l'autorità pubblica dell'energia.

Sono 6.027.000 circa gli utenti del mercato tutelato del gas in Italia, su 20.430.000 complessivi. Di questi, 2,5 milioni sono "vulnerabili" (in situazione economica svantaggiata, malati, disabili, in zone disastrate o isole non interconnesse, oltre i 75 anni): 3,5 milioni sono i "non vulnerabili".

I primi continueranno a rimanere sul mercato tutelato, con tariffe fissate dallo stato. I secondi da oggi passano al mercato libero, con la tariffa a prezzo variabile Placet.



