Apertura stabile per l'euro sui mercati valutari dove segna un calo frazionale dello 0,03% a 1,0928. In Asia perde terreno lo yen a 145 (-0,98%) dopo i dati sul deciso rallentamento della crescita dei salari che rendono più difficile per la banca centrale uscire dalla politica ultraespansiva.



