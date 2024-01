Ue, su Ita-Lufthansa saranno valutati gli impegni presentati

Sull'operazione tra Lufthansa e Ita "possiamo confermare che le parti hanno presentato impegni".

"Il termine provvisorio entro il quale la Commissione può prendere una decisione in questo caso è il 29 gennaio 2024. La Commissione valuterà ora gli impegni presentati". E' quanto afferma un portavoce dell'esecutivo comunitario.

Per essere approvati dalla Commissione, secondo quanto filtra da fonti a Bruxelles, gli impegni sull'acquisizione di Ita da parte di Lufthansa devono essere globali ed efficaci ed eliminare completamente eventuali preoccupazioni in materia di concorrenza e devono poter essere attuati efficacemente in un breve periodo di tempo.



