Domani l'asta per l'elettricità agli ex utenti del tutelato

Si terrà domani, mercoledì 10 gennaio, l'asta per l'assegnazione della fornitura di elettricità dal primo luglio 2024 agli utenti non vulnerabili del mercato tutelato, che a quella data non avranno ancora scelto un operatore di mercato libero. Lo comunica sul suo sito la società pubblica Acquirente Unico, che compra la corrente per il mercato protetto e che gestirà la procedura concorsuale.

Le regole dell'asta sono state definite da Arera, l'autorità pubblica per l'energia. Il territorio italiano è stato diviso in 26 zone, e ciascuna zona sarà affidata tramite l'asta a un singolo operatore. Quest'ultimo fornirà la corrente agli utenti non vulnerabili del mercato tutelato in un regime transitorio, il Servizio a tutela graduali, che durerà fino al 31 marzo 2027.

La tariffa per gli utenti di questo Servizio sarà la Placet, definita ancora in parte da Arera, sulla base dalla media dei valori del Prezzo unico nazionale (Pun) della corrente. I cittadini in qualsiasi momento potranno uscire da questo regime per entrare nel mercato libero.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA