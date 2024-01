Confesercenti: 'La doggy bag già c'è, no ad obblighi assurdi'

"La doggy bag? È già una realtà: non penso ci siano ristoratori che negano la possibilità di portarsi a casa eventuali avanzi. La verità però è che pochi clienti chiedono di farlo: imporre multe a un ristoratore che ha finito le vaschette di alluminio non cambierà la situazione". Giancarlo Banchieri, presidente di Fiepet, l'associazione dei pubblici esercizi Confesercenti, commenta la proposta di legge con un "no ad obblighi assurdi".

"Ridurre gli sprechi è nell'interesse di tutti - dice - : dell'ambiente, dei consumatori e anche dei ristoratori. Per raggiungere questo obiettivo, però, bisogna lavorare sulla promozione di comportamenti e strategie antispreco. Un impegno che ci prendiamo volentieri: proporremo ai nostri associati di esporre nei loro ristoranti cartelli che invitino i clienti a chiedere la doggy bag. Ma occorre chiarire in modo definitivo le responsabilità: una volta usciti dal ristorante, spetta ai clienti conservare correttamente gli alimenti".



