Intesa rafforza l'accordo con Sace per supporto alle imprese

Intesa Sanpaolo rinnova e rafforza la partnership con Sace per consentire alle imprese italiane di accedere ai finanziamenti a supporto degli investimenti strategici grazie all'accordo recentemente sottoscritto, e operativo dal 2 gennaio, inerente Garanzia Futuro.

Un nuovo accordo che rende di fatto Intesa Sanpaolo capace di mettere immediatamente a disposizione dell'imprenditoria la nuova garanzia, segnando una ulteriore collaborazione strategica tra il gruppo bancario e Sace in virtù della quale sono stati già accordati flussi di finanziamento per oltre 21,2 miliardi di euro attraverso garanzia Italia, garanzia supportItalia e garanzia green. Garanzia Futuro è la nuova garanzia Sace dedicata all'ecosistema delle imprese italiane ed in particolare alle Pmi e alle filiere strategiche, che rappresentano il cuore del piano industriale Insieme 2025 di Sace, a supporto dei loro investimenti in Italia e all'estero, in innovazione tecnologica e digitalizzazione e infrastrutture. La garanzia, con una percentuale di copertura pari al 70%, è abbinabile a finanziamenti a medio/lungo termine con importo in linea capitale fino a 50 milioni di euro e durata massima di 20 anni.

"Grazie alla collaborazione con Sace inauguriamo il 2024 con un nuovo importante strumento a disposizione delle imprese per finanziare progetti in internazionalizzazione, innovazione tecnologica e digitalizzazione", afferma Anna Roscio, executive director sales&marketing imprese Intesa Sanpaolo.

"Insieme a Intesa Sanpaolo vogliamo accompagnare nel futuro le imprese italiane, soprattutto le Pmi", sostiene Valerio Perinelli, chief business officer di Sace.



