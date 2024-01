Borsa: l'Europa prosegue cauta e guarda all'inflazione Usa

Le Borse europee proseguono all'insegna della cautela anche dopo l'avvio di Wall Street. I listini guardano al dato sull'inflazione Usa di giovedì prossimo e continuano a monitorare le banche centrali con il taglio di marzo, da parte delle Fed, che resta quotato anche se i primi dati dell'anno mostrano a livello globale un economia resistente ma in rallentamento. In Germania le esportazioni sono salite oltre le stime in novembre (+3,7%), ma non hanno fatto altrettanto gli ordini di fabbrica (+0,3%). Peggio del previsto la fiducia degli investitori nell'Eurozona (-15,8 contro il -15,5 atteso), dove invece è migliorata la fiducia dei consumatori (-15 contro il -15,1 previsto). In linea con le stime invece le vendite al dettaglio di novembre (-0,3%) su base mensile.

Milano segna un +0,1% con il Ftse Mib a 30.473 punti. Sempre in testa Amplifon (+3,04%), spinta dall''overweight' di Morgan Stanley che ha anche alzato il prezzo obiettivo a 35 euro. Si confermano gli acquisti su Mps (+1,77%), Mediolanum (+1,76%) che ha chiuso il 2023 con 7,3 miliardi di raccolta netta. Non vanno altrettanto bene Saipem (-2,64%) ed Eni (-2,65%) frenate dalla commodity. Per il petrolio il wti cede il 4% a ridotto dei 71 dollari al barile e il brent il 3,8% sotto quota 76 dollari.

Il gas, sui livelli di fine novembre 2021, perde oltre l'8% a 31,6 euro al megawattora. Tra le altre Piazze Francoforte guadagna lo 0,44%, Parigi lo 0,15% mentre Londra cede lo 0,08%.

Quanto allo spread, il differenziale tra Btp e Bund resta sui 168 punti con il rendimento del decennale italiano al 3,86%.

Infine per i cambi l'euro risale sul dollaro con cui scambia a 1,0957.



