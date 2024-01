Bankitalia,mantiene in 2024 misure per prestiti pmi-famiglie

La Banca d'Italia continuerà, per tutto il 2024, a prestare denaro alle banche accettando come garanzia anche i finanziamenti concessi alle famiglie sotto forma di crediti al consumo e mutui o quelli alle piccole e medie imprese. E' quanto informa l'istituto centrale secondo cui la soglia dei prestiti accettati salirà da zero, livello stabilito al tempo della pandemia, a 25mila euro. Lo schema di credito aggiuntivo (Acc), revocato dalla Bce nel novembre scorso nell'ambito della stretta monetaria può infatti essere declinato a livello nazionale (diverse banche centrali avevano scelto di farlo) e la nostra banca ha deciso di mantenerlo in vigore per l'intero anno. L'obiettivo è quello di aumentare la capacità delle banche di sostenere l'economia reale anche accettando a garanzia "crediti che non soddisfano tutti i criteri di idoneità stabiliti nel sistema generale delle garanzie dell'Eurosistema" come spiegava la Bce a suo tempo.



