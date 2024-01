'Nel 2024 per gas e luce spesa minima 1.750 euro a famiglia'

Nel 2024, anno del completo passaggio al mercato libero, una famiglia tipo spenderà minimo 1.750 euro all'anno per le forniture di gas e luce, circa 650 euro in più del prezzo più basso ottenibile sul mercato nel 2020, prima della crisi energetica. E' quanto emerge da una rilevazione realizzata da Assium, associazione degli utility manager, e Consumerismo No Profit, che tenendo conto di tutti i fattori dalla volatilità del prezzo della materia prima ai costi di trasporto, passando per tasse e oneri di sistema, in base alle offerte disponibili stima per il 2024 un range di spesa tra 1.750 e 3.900 euro annui nella peggiore delle ipotesi.

Nel 2020 invece la forbice fra la minor spesa ottenibile sul mercato e la peggiore andava da 1.100 a 2.300 euro annui. Nel 2022, anno in cui è culminata la crisi energetica, si è assistito a un allargamento della forbice con valori tra 1.000 euro, per i fortunati che avevano bloccato il prezzo a 24 mesi prima dello scoppio della crisi, e una spesa massima possibile di 6.500 euro.



