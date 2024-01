Slc Cgil,'scellerato il progetto di privatizzare quote di Poste'

"È dunque chiarito. Nella conferenza stampa di ieri la Presidente del Consiglio ha confermato il progetto scellerato di privatizzare ulteriori quote del capitale pubblico di Poste Italiane" commenta il segretario nazionale Slc, Nicola Di Ceglie, responsabile Poste. La Slc è "contraria ad ulteriori svendite di una azienda che assume una funzione sempre più importante per la crescita e la coesione sociale nel paese", dice, con la richiesta urgente di un incontro al ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, e all'a.d. di Poste, Matteo De Fante. Ma non solo. La Slc Cgil preannuncia anche, per le prossime settimane, la mobilitazione della categoria, insieme alle altre organizzazioni sindacali. "La difesa del ruolo di Poste Italiane nel welfare nazionale e sociale è strategica per il nostro Paese così come quella delle lavoratrici e dei lavoratori, e impone, soprattutto al Governo ed a chi deve semmai rafforzare questo ruolo, un approccio più serio e responsabile", dice ancora Di Ceglie.



