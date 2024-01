Saldi: un italiano su 10 fa shopping per la Befana

Quasi un italiano su dieci (9%) acquista regali per l'Epifania approfittando anche dell'inizio della stagione dei saldi. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' sugli acquisti per la Festa dell'Epifania.

"Da qualche anno infatti - sottolinea la Coldiretti - l'appuntamento con la Befana si è diffuso anche tra gli adulti che sfruttano l'occasione per scambiarsi o farsi doni, anche simbolici, spesso approfittando dell'inizio degli sconti".



Con l'Epifania, sottolinea la confederazione, "si conclude la stagione dei regali di fine ed inizio anno che rappresenta un business rilevante se si considera che le famiglie italiane hanno scartato sotto l'albero regali di Natale per un valore stimabile in circa 8 miliardi tra grandi e piccini".





Buona partenza a Matera

E' buona la partenza dei saldi invernali in Basilicata: in particolare fin dalle prime ore di stamani nel centro storico di Matera, in molti - soprattutto turisti che hanno affollato la città dei Sassi per tutto il periodo natalizio - stanno facendo acquisti con i prezzi ribassati. Anche a Potenza c'è "soddisfazione" da parte dei negozianti, soprattutto quelli di abbigliamento di via del Gallittello, una delle vie commerciali del capoluogo, i quali hanno comunque messo in evidenza che pure nel periodo natalizio le vendite sono state superiori all'anno precedente. Tra i capi più venduti nel primo giorno di saldi, giubbini e cappotti più pesanti, anche in vista dell'imminente peggioramento delle condizioni climatiche.

