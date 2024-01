Fim, un milione di veicoli? Stellantis deve produrne 1/3 in più

Nel 2023 la produzione di Stellantis è aumentata per il secondo anno consecutivo, grazie al positivo andamento degli stabilimenti di Pomigliano (+30%) e di Atessa (+12%), ma per raggiungere l'obiettivo di un milione di veicoli all'anno (auto+ commerciali) manca un terzo degli attuali volumi. Per questo "è necessario rilanciare le produzioni di Cassino (-11,3%) e Mirafiori (-9,3%) con nuovi modelli".

Lo dice il Report della Fim Cisl, presentato a Torino dal segretario nazionale Ferdinando Uliano e dal segretario generale della Fim torinese Rocco Cutrì.

Nel 2023 sono state prodotte, tra auto e veicoli commerciali, 751,384 unità contro le 685.753 del 2022. La produzione di auto segna un +8,6%, pari a 521.104 mentre quella dei veicoli commerciali segna un aumento dell'11,8%, con 24.280 unità in più prodotte. La produzione di auto e veicoli commerciali rimane ancora al di sotto dell'8,2% del 2019, periodo pre-covid, dove si era attestata complessivamente a 818.880 unità: per le auto si riscontra un sostanziale avvicinamento (-0,9%), mentre per le produzioni dei veicoli commerciali siamo -12%.



