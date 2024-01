Borsa: Milano riduce il calo, scivola il lusso

La Borsa di Milano (-0,5%) riduce il calo iniziale, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scivola ancora il lusso con Cucinelli che cede l'1,4% e Moncler l'1%. Male anche Campari (-1,3%), nel giorno in cui la Cina che avvia una indagine antidumping su alcuni liquori europei. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 168 punti, con il rendimento del decennale italiano che sale al 3,81%.

Seduta negativa anche per Recordati (-1,7%), Ferrari e Leonardo (-1,1%) e Tim (-0,9%), quest'ultima sempre alle prese con le vicende della rete. In calo anche le utility con il prezzo del gas che torna a scendere. Erg cede lo 0,9%, Enel (-0,8%), A2a (-0,5%) e Hera (-0,3%). Male l'energia con il prezzo del petrolio in aumento. Sono in calo Tenaris (-0,9%), Eni (-0,4%) e Saipem (-0,2%).

Procedono in ordine sparso le banche. Salgono Mps (+0,9%) e Intesa (+0,2%) mentre sono deboli Bper (+0,06%), Banco Bpm (-0,08%) e Unicredit (-0,2%). Marcia in terreno positivo Prysmian (+0,4%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA