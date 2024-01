Piazza Affari chiude in leggero rialzo una seduta volatile, recuperando terreno nella seconda parte del pomeriggio in scia all'andamento positivo di Wall Street. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,12% a 30.440 punti, resistendo al pessimismo, alimentato dai dati sull'inflazione europea e sul mercato del lavoro Usa, su un rapido e incisivo taglio dei tassi da parte della Bce.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA