Le Borse europee avviano la seduta in calo in attesa dei dati dell'inflazione dell'Eurozona. Tra gli investitori c'è un clima negativo con l'incertezza sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte dei tassi d'interesse. Si guarda anche alle tensioni geopolitiche, con gli ultimi sviluppi in Medio Oriente.

Apertura in calo per Parigi (-0,7%), Francoforte (-0,68%) e Londra (-0,67%).



