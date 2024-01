Borsa: l'Asia chiude contrastata con incertezza sui tassi

Le Borse asiatiche chiudono contrastate mentre resta l'incertezza sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte della politica monetaria. C'è attesa per i dati Usa sul mercato del lavoro. Sotto i riflettori anche gli effetti delle tensioni geopolitiche, in modo particolare in Medio Oriente. In lieve calo i future dei principali listini europei.

Positiva Tokyo (+0,27%). Sul mercato dei cambi lo yen si rafforza sul dollaro a 145,25, e sull'euro a 158,73. A contrattazioni ancora in corso sono in flessione Hong Kong (-0,7%), Shanghai (-0,9%), Shenzhen (-1,3%) e Seul (-0,3%), mentre sale Mumbai (+0,1%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo le vendite al dettaglio della Germania, l'inflazione dell'Italia e dell'Eurozona. Dagli Stati Uniti previsti l'indice delle retribuzioni, il tasso di disoccupazione e gli ordini industriali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA