In tensione i titoli di Stato europei, rendimento Btp al 3,75%

Aumento delle tensione su tutti i titoli di Stato europei, i cui rendimenti salgono in genere tra i cinque e i sei punti base, con il tasso del Btp decennale che è arrivato al 3,75%.

Si tratta di un rialzo generalizzato, anche in attesa di segnali chiari sulla prossima politica monetaria delle banche centrali, e quindi lo spread con il Bund tedesco a pari scadenza oscilla solo leggermente, con il marginale aumento finora a 168 'basis point'.

Tranquille le Borse, che confermano la leggera crescita dell'avvio di seduta, con Milano che sale di mezzo punto percentuale. Tra i titoli principali, forti Leonardo e Saipem in aumento di tre punti percentuali.



