I dati gelano le speranze sul taglio dei tassi, Btp al 3,83%

I dati sull'inflazione tedesca e francese, tornata a salire a dicembre, e quelli sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, inferiori alle attese, consolidano il ripensamento del mercato sulle tempistiche e l'incisività con cui le banche centrali andranno a tagliare i tassi nel 2024, con previsioni meno ottimistiche di quanto non fossero sul finire del 2023.

Gli operatori stanno riducendo di una decina di punti base le loro scommesse sul taglio dei tassi da parte delle banche centrali, con la Bce attesa nel 2024 a una riduzione del costo del denaro di 156 punti base e la Boe di 135 punti base. Alla retromarcia contribuiscono i segnali di ripresa dell'inflazione a dicembre - complice il venir meno dei sussidi per l'energia - e i segnali di resilienza dell'economia che sono arrivati dagli indici pmi dell'Eurozona e dal mercato del lavoro americano.

A farne le spese sono soprattutto i bond, con rialzi dei rendimenti a doppia cifra in gran parte dell'Europa: quello del Btp decennale sale di 14 punti base al 3,83% mentre il Bund cresce di 12 punti al 2,14%, con lo spread tra i due titoli che sale a 169 punti base.



