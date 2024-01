La spesa annua del gas a famiglia 1.307 euro (-29,9%)

La spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (gennaio-dicembre 2023) è di 1.307 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 29,9% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (gennaio-dicembre 2022). Lo rende noto l'Arera rifenrendosi alla famiglia tipo che ha consumi medi di 1.400 metri cubi annui.

L'Autorità di regolazione ricorda che per il gas, come per la gestione calore e teleriscaldamento, sono confermati per dicembre come per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione Iva al 5%, che tornerà alle normali aliquote a partire da gennaio 2024.



