In Germania a dicembre la disoccupazione sale al 5,9%

A dicembre il tasso di disoccupazione in Germania è salito al 5,9%, dopo una revisione al ribasso di quello di novembre, dal 5,9 al 5,8%. I disoccupati sono cresciuti meno delle attese: 5 mila unità, a fronte delle 20 mila stimate dagli economisti.

"Se guardiamo al 2023 possiamo vedere che la debolezza dell'economia ha lasciato i suoi segni sul mercato del lavoro.

In ogni caso, considerando l'estensione dello stress e dell'incertezza, il mercato del lavoro sta reggendo bene", ha commentato il responsabile dell'agenzia per il lavoro, Andrea Nahles, evidenziando come il 2023 sia "uno degli anni con la più bassa disoccupazione dalla riunificazione".



