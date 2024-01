I futures sul gas naturale riprendono la loro corsa, scambiati ad Amsterdam a 32 euro il Megawattora (+4,6%). La seduta di scambi per le materie prime è contrastata. Il greggio si muove cauto (+0,86%) mentre le quotazioni dei metalli scendono con l'alluminio che cede il 2%, il rame lo 0,17% e il nichel lo 0,17%, solo il ferro si apprezza in modo considerevole (+2,3%). L'oro cede l'1,4% e l'argento il 3,14 per cento.



