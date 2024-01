Le Borse europee chiudono in calo tra l'incertezza sul taglio dei tassi d'interesse e le tensioni geopolitiche, dopo gli attentati in Iran. Pesa il rialzo dei prezzi del petrolio e del gas. Dopo i dati Usa sul mercato del lavoro e l'andamento della manifattura c'è attesa per i verbali della Fed e le eventuali indicazioni sulle prospettive di politica monetaria.

In flessione Parigi (-1,58%), Francoforte (-1,38%) e Londra (-0,51%).



