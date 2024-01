Apple ancora in calo a Wall Street con il downgrade di Barclays. I titoli di Cupertino perdono lo 0,43% continuando a risentire dei dubbi degli analisti sulla domanda per l'iPhone, ma anche sul mancato rimbalzo per i Mac, l'iPad e i dispositivi che si indossano. Il downgrade a 'underweight' segue settimane difficili per Apple, costretta a sospendere temporaneamente le vendite degli ultimi modelli dell'Apple Watch per una disputa sui brevetti.



