Il Bitcoin vola, attesa per l'ok della Sec al suo primo Etf

Avvio d'anno sugli scudi per il Bitcoin, con il mercato che continua a scommettere sul via libera da parte della Sec al primo Etf che investa sulla principale delle criptovalute.

Entro il 10 gennaio la Consob americana dovrà infatti decidere se approvare la richiesta presentata congiuntamente da 21Shares e Ark Investment, capofila di una dozzina di società di gestione del risparmio - tra cui BlackRock, Invesco, Fidelity e WisdomTree - che hanno avanzato domanda per lanciare Etf che acquisteranno e deterranno direttamente Bitcoin, aumentando la domanda di questo asset.

La più importante tra le valute digitali avanza del 4,9% a 45.762 dollari, superando per la prima volta in 21 mesi quota 45 mila dollari, trascinando con sè le altre criptovalute e proseguendo una cavalcata che nel corso del 2023 le ha fatto guadagnare più del 160%.



