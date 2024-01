Colle, proroga 12 anni ad ambulanti incompatibile con norme Ue

Gli ambulanti finiscono sotto la lente del Capo dello Stato, come già avvenuto con i balneari un anno fa. Nel promulgare la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, Sergio Mattarella fa dei rilievi sull'articolo 11 della legge, in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche.

La norma introduce una nuova proroga automatica delle concessioni in essere, per un periodo estremamente lungo di 12 anni, una cosa "incompatibile" con i principi ribaditi dalla Corte di Giustizia, dalla Corte costituzionale, dalla giurisprudenza amministrativa e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Inoltre i criteri generali per il rilascio di nuove concessioni sono restrittivi della concorrenza in entrata e favoriscono, in contrasto con le regole europee (direttiva Bolkestein ndr), i concessionari uscenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA