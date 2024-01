Balneari: Venezia rinnova concessione fino a dicembre 2024

La Giunta comunale di Venezia ha rinnovato la concessione demaniale balneari fino al 10 dicembre 2024. La delibera è stata approvata nell'ultima seduta del 2023.

"Il clima di incertezza normativa e giurisprudenziale ha portato l'amministrazione ad assumersi la responsabilità di questa decisione volta a dare continuità ai servizi offerti dai nostri concessionari a beneficio del turismo e del territorio - ha detto l'assessore Zuin, che segue specificatamente le questioni relative alla conferenza dei sindaci del Litorale e delle attività demaniali balneari - Trattasi di un proroga 'tecnica', in linea con quanto stanno facendo altre amministrazioni, necessaria affinché gli attuali concessionari possano esercitare l'attività per l'anno 2024". "Infatti - ha spiegato l'assessore - in una materia che è di competenza dello Stato, l'amministrazione si è presa la responsabilità di non lasciare i titolari con le concessioni scadute a a fine.2023, con tutti i pericoli sottesi per le loro attività". Una seconda delibera, che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale, adotta un "Nuovo Regolamento per l'Uso del Demanio Marittimo a Finalità Turistico-Ricreative". "Questa seconda delibera - ha proseguito l'assessore Zuin - servirà per dare chiarezza alle procedure e valorizzare il lavoro fatto fino ad ora sul litorale. Infatti in questo periodo, con o senza l'intervento dello Stato, l'amministrazione - a fondamento della 'proroga tecnica'- esaminerà le istanze di nuove concessioni, presentate da alcuni degli attuali titolari e procederà, salvo novità legislative nel breve periodo, anche allo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica per gli altri. L'obiettivo è dare certezza e tranquillità, affinché i concessionari possano effettuare i propri investimenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA