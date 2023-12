Tariffe immutate sulle tratte di Autostrade Alto Adriatico

Nessun aumento tariffario sulle tratte gestite da Autostrade Alto Adriatico. La Concessionaria ha reso noto che i pedaggi non subiranno alcun aumento sulla propria rete come da decreto del Ministero dei Trasporti. La stessa Societá non aveva presentato alcuna richiesta di ritocco.

Per quanto riguarda le tratte di competenza fino al 30 giugno 2023 di Autovie Venete passate poi in gestione dal primo luglio a Società Autostrade Alto Adriatico (A4 Venezia - Trieste, A28 Portogruaro - Conegliano, A23 Udine Sud - Palmanova e A34 Villesse - Gorizia) l'ultimo aumento risale al 2018.



