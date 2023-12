Pnrr, inviata alla Commissione Ue la richiesta per la quinta rata

È stata inviata oggi alla Commissione europea la richiesta di pagamento della quinta rata del Pnrr. Ne dà notizia Palazzo Chigi con una nota in cui ricorda che tra i 52 obiettivi inseriti nella rata figurano "importanti investimenti nei comparti dell'agricoltura, per aumentare l'efficienza dei sistemi di irrigazione e per implementare la produzione di energia verde, del settore idrico, con nuove opere per il potenziamento delle condotte, dei sistemi di depurazione e per la riduzione delle perdite di rete, dell'ambiente, con la realizzazione di nuovi impianti e l'ammodernamento di quelli esistenti per valorizzazione dei rifiuti".

La richiesta di pagamento di oggi della quinta rata, che segue il versamento avvenuto ieri della quarta rata e l'entrata in vigore del nuovo Piano chiude un anno di grande impegno e di risultati straordinari del Governo nell'attuazione del Pnrr. Siamo molto soddisfatti e determinati a proseguire il lavoro anche nei prossimi mesi"..Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

La richiesta di pagamento della quinta rata inoltrata oggi alla Commissione europea segna un ulteriore importante successo del Presidente del Consiglio Meloni e del Governo nell'attuazione del PNRR" lo dichiara il Ministro per gli Affari europei, Sud, politiche di coesione e PNRR, Raffaele Fitto. "Come già per la quarta, anche per la richiesta della quinta rata l'Italia si conferma in anticipo sui tempi rispetto agli altri Stati membri. Un risultato straordinario frutto di un grande lavoro di squadra e di un dialogo costante e positivo con la Commissione. La fase di assessment sarà molto rigorosa ma siamo fiduciosi." conclude Fitto.

