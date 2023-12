Borsa: Milano poco mossa (+0,07%), bene Recordati e le banche

Pur avendo ridotto i guadagni della giornata col cambio di direzione di Wall Street, la Borsa di Milano ha concluso l'ultima seduta dell'anno sopra la parità (+0,07%) confermandosi il migliore listino del 2023 in Europa, davanti a Madrid.

Si è messa in luce Recordati (+0,81%), seguita dalle banche Unicredit (+0,72%), Mediolanum (+0,64%), Banco Bpm (+0,46%) e Fineco (+0,44%) il comparto che più conta sul listino italiano e che gli ha permesso quest'anno, in parallelo coi risultati bancari spinti dagli alti tassi di interesse, a far brillare Piazza Affari.

La maglia nera invece è andata a Tim (-1,745) con Mps (-1,36%), Tenaris (-1,35%) e Saipem (-0,88%).



