Borsa: Milano in rialzo dello 0,4%, lo spread cala a 163 punti

Buon passo per la Borsa di Milano nell'ultima seduta dell'anno con il Ftse Mib che guadagna lo 0,4% a 30.457 punti.

Tra i titoli migliori Erg (+1%), sempre sull'onda dell'acquisizione di un portafoglio eolico e solare in Francia.

Bene poi Ferrari (+0,82%) e Pirelli (+0,83%). Tra i bancari in mostra Unicredit (+0,72%), nella moda Moncler (+0,79%).

Deboli Tim (-0,4%), Mps (-0,26%), Amplifon (-0,19%). E' in calo lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund scende a 163 punti con il rendimento del decennale italiano che flette al 3,57% (-1 punto base).



