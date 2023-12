Wartsila: nessun accordo, rimandato tutto a gennaio

Si è concluso con un nulla di fatto l'incontro questo pomeriggio tra i rappresentanti di Wartsila, i sindacati, Governo, Regione Fvg e Confindustria. La seduta è stata rinviata al 9 gennaio prossimo per consentire alle parti di analizzare nel dettaglio la proposta del Governo (il Mimit nella persona della Sottosegretaria Fausta Bergamotto) di proroga di ulteriori sei mesi dell'accordo di solidarietà.

Delusione tra le parti per l'esito dell'incontro odierno dopo che al termine del confronto di ieri tra azienda e sindacati era apparsa possibile una intesa sulla proroga di 6 mesi della solidarietà in cambio di alcune concessioni retributive chieste dall'azienda stessa. Invece, secondo quanto si è appreso, la multinazionale finlandese avrebbe avanzato oggi nuove pretese che avrebbero colto impreparate le altre parti, tutte giunte all' incontro convinte di chiudere la vertenza e avviare finalmente un Accordo di programma.

Il 31 dicembre prossimo scadrà il contratto di solidarietà ma una eventuale intesa non sarà sottoscritta prima del prossimo tavolo, il 9 gennaio. Il contenuto di quest'ultima però avrà valore retroattivo a partire dal primo gennaio. Se non si troverà un accordo, da quest'ultima data sarà avviata la procedura di licenziamento degli esuberi. Procedura che prevede otto mesi in cui l'azienda dovrà pagare gli operai l'intero stipendio prima di poter cominciare i licenziamenti. Senza contare la possibilità che venga inflitta alla Wartsila una sanzione in base alla legge sulla delocalizzazione.



