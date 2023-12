Borsa: Milano chiude debole con le banche e Generali

La Borsa di Milano archivia la penultima seduta dell'anno all'insegna della debolezza (Ftse Mib -0,30% a 30.331 punti limando il rialzo del 2023 al 27,94%.

A pesare sull'indice le vendite sui bancari con Mps che cede lo 0,99%, Bper lo 0,79% e Banco Bpm lo 0,71%. Tra gli altri titoli in calo Generali (-0,81%) e Moncler (-0,71%).

Di contro, sul versante opposto del listino gli acquisti valorizzano soprattutto Iveco (+1,39%) e Pirelli (+1,13%) .

Positivi anche Leonardo (+0,5%) e Erg (+0,42%) , quest'ultima ha acquisito un portafoglio eolico e solare in Francia per un valore d'impresa di 86 milioni.



