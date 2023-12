Borsa: Milano cauta con l'Europa, spread tiene a quota 158

Pochi spunti nelle prime battute sulle Borse europee, che generalmente confermano il lieve rialzo dell'avvio: l'indice Ftse Mib a Milano sale dello 0,2%, con Leonardo migliore titolo tra i principali in aumento di circa un punto percentuale.

Piazza Affari si avvia a concludere l'anno come migliore listino in Europa (+28% nel corso del 2023), con lo spread tra Btp e Bund a 10 anni che resta in tenuta attorno a quota 158 punti base.

Sul fronte dell'energia il gas conferma il suo calo odierno (-5% a 33 euro al Megawattora), mentre il petrolio tiene sui 73 dollari al barile. Sempre forte l'oro ai suoi massimi sui 2.088 dollari l'oncia, con l'euro sostanzialmente stabile su quota 1,11 contro il biglietto verde.

Nel paniere a elevata capitalizzazione della Borsa di Milano qualche acquisto su Mps che sale di mezzo punto, mentre perde specularmente lo 0,5% Bper.



