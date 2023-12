Borsa: l'Asia chiude forte in attesa della Fed, bene la Cina

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico in generale netto rialzo, con gli operatori che guardano soprattutto alle scelte della banche centrali sui tassi, a partire dalla Federal reserve statunitense. In controtendenza la sola Borsa di di Tokyo, che ha chiuso in calo dello 0,4% dopo un dato deludente della produzione industriale giapponese.

Per il resto solo segni positivi, con Hong Kong che corre del 2,6%, seguita dal listino cinese di Shenzhen in crescita di due punti percentuali e da Singapore in aumento dell'1,7%. Seul sale dell'1,6%, con Shanghai positiva dell'1,2%. Più cauta Sidney, comunque in aumento finale dello 0,7%.

In leggero rialzo i future sull'avvio dei mercati europei.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA