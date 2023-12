Bolletta elettrica in calo del 10,8% nel primo trimestre 2024 per gli utenti del mercato tutelato. Lo rende noto l'Arera, l'autorità pubblica per l'energia, che fissa le tariffe di luce e gas sui mercati protetti. La spesa per la famiglia-tipo nell'anno scorrevole (tra il 1° aprile 2023 e il 31 marzo 2024) sarà di circa 684 euro, il 50% in meno rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° aprile 2022 - 31 marzo 2023).



