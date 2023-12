Via libera finale al decreto sull'agrivoltaico

Via libera ufficiale al decreto sull'agrivoltaico, che mette a disposizione oltre un miliardo di euro del Pnrr per la realizzazione di impianti di energia pulita sui terreni agricoli. L'obiettivo è installare almeno 1,04 gigawatt entro il 30 giugno 2026, grazie a un contributo e a una tariffa incentivante. Lo rende noto il viceministro all'Ambiente e Sicurezza energetica, Vannia Gava, che commenta: "Ottimo lavoro del Mase. Più rinnovabili, meno emissioni di gas serra, più innovazione e sostenibilità, in sinergia col mondo dell'agricoltura, recuperando spazi di territorio".



