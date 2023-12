Borsa: Milano in cauto rialzo (+0,2%) con l'Europa e Wall Street

Milano prosegue in cauto rialzo (+0,2%) al pari delle altre Borse europee dopo l'avvio di Wall Street che a differenza dei listini del Vecchio Continente ha riaperto già ieri dopo la pausa natalizia. La settimana rimane comunque 'corta' e gli scambi ridotti sui mercati azionari che si avviano a chiudere l'anno questo venerdì tutti in guadagno ai massimi di sempre o vicini ai record. Per Piazza Affari la crescita nel 2023 supera il 28%, sui livelli dell'estate del 2008.

Resta in luce Saipem (+2,94%) anche se le quotazioni del greggio stanno ritracciando mentre resta in tensione il gas europeo ad Amsterdam (+5,2% a 35,95 euro al megawattora) con le tensioni legate agli attacchi nel Mar Rosso che penalizzano Maersk (-4,3%) alla Borsa di Copenhagen e Hapag Lloyd (-7%) a Francoforte (+0,16%). La prima sta rivalutando di tornare a navigare in quelle acque mentre la seconda ha spostato le sue navi sulla rotta del Capo di Buona Speranza. Sempre debole intanto il dollaro con il cambio con l'euro pari a 1,10. In salita a 157,7 lo spread Btp-Bund col rendimento del decennale italiano al 3,48%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA