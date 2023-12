(ANSA-AFP) - HONG KONG, 27 DIC - La Borsa di Hong Kong ha aperto oggi in rialzo dopo la chiusura per le festività natalizie, con l'indice Hang Seng che nei primi scambi ha guadagnato lo 0,74% salendo di 121,48 punti fino a quota 16,461,89.

Il Composite della piazza d'affari di Shanghai è salito in apertura dello 0,10%, mentre quello di Shenzhen ha guadagnato lo 0,06%. (ANSA-AFP).



