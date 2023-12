La Borsa di Milano nel 2023 è cresciuta più di tutte in Europa

Piazza Affari regina del 2023: la Borsa di Milano si appresta a chiudere l'anno in crescita del 28%, facendo meglio di tutti i listini europei. Madrid segue con un rialzo dall'inizio dell'anno del 22%, mentre Francoforte è salita del 19% e Parigi del 16%.

Il rally ha compensato i cali causati dalla guerra in Ucraina e ne hanno approfittato meno i mercati azionari al fuori dalla zona euro: Zurigo nel 2023 è salita solo del 4% e Londra del 3%.

Un segnale chiaro che gli operatori negli ultimi anni guardano soprattutto alla politica monetaria della banche centrali.

E non a caso i titoli di Stato europei stanno molto migliorando le loro performance nelle ultime settimane. A partire dai bond italiani, che non sembrano risentire delle scelte sul Mes: nell'ultima seduta della settimana sui mercati telematici è proseguita la discesa dello spread tra Btp e Bund tedeschi a dieci anni sotto i 155 punti base, ai minimi dal marzo 2022. Un dato che fa bene ache a Piazza Affari dove le banche, che hanno in pancia un grande quantitativo di titoli del debito pubblico, pesano moltissimo.



