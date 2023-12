Pirelli, nuova linea di credito da 500 milioni dalle banche

Pirelli ha sottoscritto un accordo con un pool di banche internazionali per una linea di credito committed di tipo revolving per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza a 4 anni, nel dicembre 2027. La nuova linea, realizzata nell'ambito della consueta attività di gestione e ottimizzazione della struttura finanziaria, consentirà di rafforzare il margine di liquidità che, a fine settembre, già garantiva le coperture delle scadenze sul debito fino alla fine del 2025.

Nell'ambito dell'accordo con le banche il gruppo di pneumatici potrà parametrare la nuova linea di credito ai nuovi Science based target - in linea con il proprio commitment al Net zero - che la società definirà nell'ambito del nuovo piano industriale dopo aver raggiunto con due anni di anticipo gli obiettivi di decarbonizzazione inizialmente previsti per il 2025.



