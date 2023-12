Manovra: Giorgetti, tempi complicati, aiutiamo famiglie

"Abbiamo approvato il bilancio dello Stato, dove c'è dentro anche quello che abbiamo fatto. Tanti l'hanno criticato, siccome viviamo in tempi complicati, speriamo non sempre ci sia una guerra in Europa, abbiamo deciso di aiutare le famiglie italiane più bisognose proprio nel 2024, perché ci siamo resi conto che purtroppo questa guerra ha portato anche tanta inflazione nelle case degli italiani.

Ignorare questo sarebbe ignorare la realtà". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti a margine dell'approvazione della manovra in Senato.



