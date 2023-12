Borsa: l'Asia cede per nuova stretta di Pechino su giochi online

Seduta nel complesso negativa sui listini asiatici mentre i futures europei e statunitensi sono in calo in attesa dell'inflazione americana che potrebbe contribuire a delineare la prossima politica sui tassi della Fed.

A penalizzare le Borse, soprattutto cinesi, sono state le nuove limitazioni annunciate da Pechino suoi giochi online che hanno colpito i maggiori gruppi dell'area come Tencent e NetEase.

Hong Kong a scambi ancora aperti perde l'1,43%, Shenzhen lo 0,88% e Shanghai lo 0,14%.

In Giappone invece il dato sull'inflazione, che sta rallentando secondo le previsioni (+2,5% l'indice dei prezzi al consumo escluso i cibi freschi) ha sostenuto Tokyo (+0,09%).

Da segnalare infine che il petrolio sta mettendo a segno il maggiori rialzo settimanale degli ultimi due mesi per due fattori: le navi che evitano di passare dal Mar Rosso a causa dell'aumento degli attacchi e l'uscita dell'Angola dall'Opec dopo 16 anni che ha sollevato interrogativi sulla tenuta dell'organizzazione dei paesi produttori di greggio.



