Acea: progetto di scissione dei servizi idrici integrati

Acea avvierà una operazione di scissione parziale mediante scorporo che comporterà una riorganizzazione societaria delle attività rientranti nel ramo d'azienda sulla gestione dei servizi idrici integrati. Il trasferimento di questo ramo d'azienda sarà in favore di una società di nuova costituzione che sarà interamente partecipata da Acea.

Lo rende noto Acea in un comunicato nel quale annuncia che è stato pubblicato sul proprio sito il progetto di scissione. La decisione in ordine alla scissione sarà adottata dall'organo amministrativo di Acea.



