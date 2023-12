Sace,smart working illimitato e via controlli su timbrature

Eliminazione dei controlli sulle timbrature per i dipendenti a prescindere dal livello, con possibilità di distribuire autonomamente i carichi orari, e smart working illimitato "activity-based", tarato sull'attività da svolgere: sono i pilastri di Flex4Future, organizzazione del lavoro flessibile lanciata da Sace. Il nuovo assetto, raggiunto con l'accordo delle organizzazioni sindacali, coinvolgerà i 950 lavoratori del Gruppo, senza modifiche nel trattamento normativo ed economico. A questo si aggiunge la sperimentazione su base volontaria della settimana di 4 giorni (per un totale di 36 ore) scegliendo qualsiasi giorno per il riposo sulla base di una programmazione mensile a livello di area.

Un cambiamento che l'ad di Sace, Alessandra Ricci, ha definito un "nuovo importante passo nella trasformazione culturale intrapresa un anno fa con il Piano Industriale di Sace, Insieme2025 , e che, grazie ai valori quali fiducia reciproca, trasparenza e responsabilizzazione, rafforzerà la nostra efficacia, garantendo benessere, senso di appartenenza e un sano equilibrio tra vita personale e professionale di tutti i colleghi".

L'efficacia e l'impatto di Flex4Future saranno monitorate dall'Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano. Per il Responsabile Scientifico dell'Osservatorio, Mariano Corso, "la flessibilità è diventata un aspetto fondamentale dell'esperienza lavorativa che, se adeguatamente concepita e accompagnata, può permettere di migliorare le prestazioni dell'organizzazione e il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici". Il monitoraggio serve a "orientare le scelte organizzative e verificarne efficacia e sostenibilità nel tempo".

Per la parte tecnologica, lo sviluppo del nuovo modello conterà, inoltre, sulla partnership di Microsoft, con cui Sace già collabora nel processo di transizione digitale. "Le soluzioni avanzate per la collaborazione e la produttività, che in futuro saranno ulteriormente potenziate dall'Ai Generativa, consentono alle organizzazioni di valorizzare tutte le persone", ha commentato l'ad di Microsoft Italia, Vincenzo Esposito. Sace "è una delle prime aziende italiane ad abbracciare il cambiamento verso questo nuovo paradigma".



