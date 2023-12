Illycaffè, 2023 con una profittabilità a doppia cifra

"Le strategie implementate quest'anno ci porteranno a chiudere il 2023 con un fatturato in crescita, con una profittabilità a doppia cifra rispetto all'anno scorso. E già l'anno scorso era stato un anno record per la nostra azienda". Lo ha annunciato ieri Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di Illycaffè, in occasione delle celebrazioni dei 90 anni dell'azienda.

"Aumenterà - ha aggiunto Scocchia - a doppia cifra, l'utile netto nel 2023, e anche dal punto di vista patrimoniale la posizione finanziaria netta sarà in ulteriore crescita e miglioramento rispetto al 2022. Sulla scorta di questi risultati proprio il mese scorso abbiamo varato nuovo piano strategico 2024 e 2028, che prevede un'ulteriore accelerazione del nostro sviluppo internazionale globale".

A inizio anno illycaffè ha varato un piano industriale per 270 milioni di investimento, che punta al raddoppio della capacità produttiva, all'innovazione del prodotto e allo sviluppo della trasformazione digitale. "Scelte per arrivare all'apertura del capitale al mercato", ha indicato l'a.d..

"Quasi la metà dei 270 milioni sarà investita a Trieste, dove sarà realizzata una seconda tostatura e un ampliamento delle linee di produzione di tutti i prodotti più iconici", ha anticipato. A livello locale, illycaffè dà "lavoro direttamente o in direttamente a oltre 800 persone, e genera un indotto che supera i 15 milioni all'anno".



